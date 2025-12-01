A + A -

الشرق الأوسط السعودية: واشنطن-

قال الجيش الأميركي، الأحد، إنه دمر الأسبوع الماضي 15 موقعاً تضم مخازن أسلحة تابعة لتنظيم «داعش» في جنوب سوريا.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أنها حددت، بالتعاون مع القوات السورية، منشآت التخزين في أنحاء محافظة ريف دمشق ودمرتها خلال عدة غارات جوية وتفجيرات برية نُفذت خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضافت القيادة المركزية الأميركية، في بيان: «دمرت العملية المشتركة أكثر من 130 قذيفة مورتر (هاون) وصاروخاً، والعديد من البنادق الهجومية والمدافع الرشاشة والألغام المضادة للدبابات ومواد صنع عبوات ناسفة بدائية الصنع».



