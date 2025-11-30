شركة "تاتش" استبدلت اسم شبكتها برسالة ترحيبية بالحبر الأعظم

A + A -

أعلنت شركة "تاتش" استقرار شبكتها وجودة الخدمة لديها، في ظل الضغط الحاصل جرّاء التحضيرات القائمة لاستقبال الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر.

وأكدت في بيان أنّ فرقها التقنية تعمل بنجاح لتنفيذ الخطة الشاملة في اليومين المقبلين التي وضعتها الشركة لاستيعاب الضغط المتوقع، وعملت عليها منذ إعلان موعد الزيارة. وكما سبق وأعلنت شركة تاتش، ستبقى كل فرقها التقنية على أهب الاستعداد لضمان استقرار خدمة شبكتها بالمستوى المطلوب لتمكين كل المواطنين اللبنانيين من مشاركة تفاصيل هذه الزيارة عبر استخدام شبكتها.

وبمناسبة هذه الزيارة التاريخية، استبدلت الشركة اسم شبكتها التي تظهر على شاشات الهواتف الخليوية لحاملي خطوطها برسالة ترحيبية بالحبر الأعظم Welcome Pope Leo.