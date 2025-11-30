الحبر الاعظم في بيروت... إليكم التفاصيل حتّى السّاعة!

A + A -

وصل قداسة الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر والوفد المرافق الى مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة الرابعة الا ربعا من بعد ظهر اليوم، واستقبله على باب الطائرة مدير عام المراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد، والسفير البابوي باولو بورجيا الذي رافقه الى ارض المطار حيث كان في استقباله عند اسفل الدرج، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون. وبعد تبادل التحيات بين قداسته وفخامة الرئيس و قرينته، صافح البابا رئيس مجلس النواب نبيه بري وحيا عقيلته السيدة رندا بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام وعقيلته السيدة سحر بعاصيري سلام، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وقدم طفلان ناجيان من مرض السرطان من مركز CCCL الى البابا باقة ورد وصينية احتوت على ترابً من جنوب لبنان، وخبزً من جبله، وملحً من شماله.

بعد ذلك، توجّه قداسة البابا ورئيس الجمهورية واللبنانية الاولى إلى المنصّة الرئيسيّة حيث صافح قداسته كلا من بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف الاول العبسي، بطريرك بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، وبطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان.

وبعد عزف النشيدين الفاتيكاني واللبناني وإقامة التشريفات الرسمية، صافح البابا الوفد اللبناني المستقبل الذي ضم كلا من: سفير لبنان لدى الفاتيكان السفير فادي عساف، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ونواب هيئة مكتب المجلس النيابي الان عون، هادي ابو الحسن، اغوب بقرادونيان، ميشال موسى، عبد الكريم محمد كبارة، محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.

ثم صافح الرئيس عون الوفد الفاتيكاني المرافق الذي ضم رئيس مجمع تعزيز الوحدة المسيحية الكاردينال كورت كوخ، رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال كلاوديو غوجيروتي، رئيس مجمع الحوار بين الأديان الكاردينال جورج جاكوب كوفاكاد، نائب أمانة دولة الفاتيكان المطران إدغار بينيا بارّا، سكرتير العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغر، رئيس الاحتفالات الليتورجية البابوية المطران دييغو رافيللي، السفير البابوي في لبنان المطران باولو بورجيا، سكرتير السفارة البابوية الأب ياكوب توماشيفسكي، مدير المراسم المونسنيور ليوبومير فيلنيتز، مدير المراسم المونسنيور ماسيميليانو ماتيو بوياردي، أمانة دولة الفاتيكان (القسم الإيطالي) المونسنيور جوزيبي ميرولا، أمانة دولة الفاتيكان (القسم الإنجليزي) المونسنيور بول موس، أمانة سر دولة الفاتيكان (القسم الفرنسي)المونسنيور غيوم ميّو، رئيس مجمع الاتصالات الدكتور باولو روفيني، مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي الدكتور ماتيو بروني، المدير التحريري لمجمع الاتصالات الدكتور أندريا تورنييللي، مدير صحيفة "اوسيرفاتوري رومانو" الدكتور أندريا موندا.

وبعد استراحة قصيرة في القاعة الرئاسية في المطار، انطلق وفد البابا لاون الرابع عشر باتجاه القصر الجمهوري وقد ازدانت الطرقات بالاعلام اللبنانية والفاتيكانية، كما اصطف على جانبي الطريق المؤدي الى القصر اعداد من اللبنانيين واللبنانيات الذين رحبوا بقداسته في لبنان.

إشارة الى انه عند دخول طائرة قداسة البابا الأجواء اللبنانية رافقها سرب من سلاح الجو اللبناني، كما اطلقت سفن البحرية اللبنانية ابواقها، والمدفعية 21 طلقة لدى وصول طائرته الى ارض المطار. وقد حضر عدد من اللبنانيين واللبنانيات حاملين الأعلام اللبنانية والفاتيكانية ترحيبا بالضيف الكبير. وقد ازدانت ردهات القاعة الرئيسية في المطار بأزهار النرسيس البيضاء التي ترمز إلى الرجاء والتجدد ونشر البخور في أرجاء القاعة.