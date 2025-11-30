living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة - بيان صادر عن بلدية سن الفيل... ما علاقة وفيق صفا؟

30
NOVEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

علّقت بلدية سن الفيل على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن كتاب موجه إلى رئيس وأعضاء البلدية حول تحركات لأعضاء من حزب الله داخل أحد المباني في البلدة، وهو موضوع اعتراض من عدد من السكان، بحسب بيان توضيحي نشرته البلدية على صفحتها على "فيسبوك".

وقد أوضحت البلدية أن الكتاب الذي يُتداول لم يُقدَّم ولم يُسجَّل في قلمها حتى تاريخه، مؤكدة أن رئيس البلدية قام فور انتشار الخبر بالاتصالات اللازمة مع الأجهزة المختصة لمعالجة الأمر ضمن صلاحياتها.

وتمنت البلدية عدم نشر أو تداول الأخبار قبل التحقق من صحتها، حرصاً على السلامة العامة.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب اللّه" وفيق صفا وأعضاء من الحزب يترددون على مبنى في سن الفيل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout