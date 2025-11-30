بالصورة - بيان صادر عن بلدية سن الفيل... ما علاقة وفيق صفا؟

A + A -

علّقت بلدية سن الفيل على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن كتاب موجه إلى رئيس وأعضاء البلدية حول تحركات لأعضاء من حزب الله داخل أحد المباني في البلدة، وهو موضوع اعتراض من عدد من السكان، بحسب بيان توضيحي نشرته البلدية على صفحتها على "فيسبوك".



وقد أوضحت البلدية أن الكتاب الذي يُتداول لم يُقدَّم ولم يُسجَّل في قلمها حتى تاريخه، مؤكدة أن رئيس البلدية قام فور انتشار الخبر بالاتصالات اللازمة مع الأجهزة المختصة لمعالجة الأمر ضمن صلاحياتها.



وتمنت البلدية عدم نشر أو تداول الأخبار قبل التحقق من صحتها، حرصاً على السلامة العامة.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب اللّه" وفيق صفا وأعضاء من الحزب يترددون على مبنى في سن الفيل.