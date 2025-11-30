فريد البستاني للبابا لاون: توجّه الى قانا الجنوب وأضرب بعصا مار بطرس (صورة)

A + A -

رسالة الى البابا لاون الرابع عشر ،

يوم الثلاثاء، وبعد القداس وعند توجهّك إلى المطار ، أطلب من السائق ان يكمل سير الPapa Mobili نحو الجنوب وتوجّه نحو بلدة قانا التي وطأها السيّد المسيح منذ ٢٠٠٠ عام وحيث قام بأوّل اعجوبة، واضرب بعصا مار بطرس على ارض قانا وقل بصوت عال لإسرائيل ، كفى اغتيالات واعتداءات، انسحبوا من كلّ النقاط التي تم احتلالها بعد ٧ تشرين ٢٠٢٣ وكفّوا شرّكم عن لبنان، والى حزب الله, لقد أديتم قسطكم في العلى من التحرير والمقاومة، ولكن حان وقت تسليم الشعلة والسلاح الى الدولة.

حان وقت العيش بأمان، حان وقت السلام، حان وقت الإزدهار ، حان وقت العمل لمستقبل افضل لكلّ ابناء لبنان.

النائب فريد البستاني.