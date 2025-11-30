قداسة البابا: المصرفيون نهبوا أموال الناس والعدالة أسيرة! (المحامية أوديت نجيم صوايا)

A + A -

قداسة البابا

لا تصدّق ما سيُقدّم إليك من صورة مصطنعة للبنان،

لا تنظر إلى الشوارع التي عبّدوها لك في الساعات الأخيرة، ولا إلى الواجهات التي سيلمعونها أمامك. فهذه ليست الطرقات التي نمشيها، ولا تلك هي وجوهنا الحقيقية.

الطرقات الحقيقية يا قداسة البابا، محفّرة كقلوبنا، غارقة بالعتمة كليلنا الطويل، وممتلئة بالحفر كما امتلأت حياتنا بالجراح

قلوبنا منطفئة، منهكة، لا ينعشها إلا بارقة أمل بزيارة تشبه المعجزة.

يا قداسة البابا

لبنان الذي سيُظهرونه لك ليس لبنان

لبنان الحقيقي يختبئ خلف الحواجز والأسلاك، خلف دموع الأمهات، خلف تنهّدات الفقراء الذين سُرقت مدّخراتهم، وسُرق تعب أعمارهم

من سيجلس في الصفوف الأمامية ليسوا ضحايا التاريخ، بل صانعوه

هم السياسيون الذين باعوا الوطن، والمصرفيون الذين نهبوا أموال الناس، والقضاة الذين خنقتهم المحسوبيات حتى صمتوا عن الحق

ويا قداسة البابا… لدينا وجع آخر لا يراه العالم،

هناك كهنة يرتفعون فوق مذابح فخمة، وكنائس تتباهى بالزخرفة والرخام، بينما الشعب في الرعايا جائع، معوز، مريض، ينتظر كلمة عزاء لا تأتي.

كم من كنيسة تُضاء فوانيسها في الليل بينما أبناء الرعية ينامون بلا كهرباء؟

وكم من مذبح يلمع بالذهب بينما المؤمن يمد يده إلى السماء طالبًا رغيفًا فقط؟

أهذه هي الكنيسة التي أرادها المسيح؟

الكنيسة التي علّمنا عنها كانت قلبًا فقيرًا وروحًا غنية، لا مؤسسة تتفاخر بالحجارة وتنسى الإنسان

يا قداسة البابا…

أرض قانا التي شهدت المعجزة الأولى، اليوم ممزقة تحت القصف والاحتلال

لبنان الذي كان وطن الرسالة صار وطن الألم

مدارسنا باتت حكرًا على الأغنياء، مستشفياتنا تجارة، والدواء حلمًا بعيدًا، والعدالة أسيرة نظام سياسي ومصرفي وقضائي تحالف على خنق الناس

يا قداسة البابا

لا تصدق أن بيوتنا شاهقة ومزخرفة

بيوتنا صغيرة، مكسورة، رطبة، تئن بصمت

وفي كل بيت قصة ظلم، وفي كل شارع أبٌ فقد أمله، وطفل يسأل: لماذا نحن؟

يا قداسة البابا

إن استطعت، غيّر وجهتك

انزل إلى الأزقة غير المزفتة، إلى الشوارع التي لم يمر عليها مسؤول منذ عقود

امشِ بين الناس الذين لم يعد لديهم صوت

هنا الشعب الذي صُلب مرتين: مرة على يد الحرب، ومرة على يد المنظومة

نحن لا نبحث عن استقبال رسمي، ولا نريد الاحتفالات

نريد أن يسمع العالم صرختنا، أن يشعر بوجعنا، أن يعترف بأننا شعب لم ينكسر رغم الجوع والنهب والقهر والخيانة

يا قداسة البابا

تعال كأبٍ يعانق المتعبين، لا كضيف شرف

عانق رعاياك الذين خذلهم القادة، خذلهم المال، خذلهم القضاء، وخذلتهم الكثير من مؤسسات الكنيسة

قل للعالم إن هذا الشعب يستحق الحياة، يستحق العدالة، يستحق أن ينهض من جديد

يا قداسة البابا… نحن ننتظرك بقلوب جائعة للرجاء، عطشى للسلام، ومكسورة لكنها ما زالت تُصلّي...