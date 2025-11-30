living cost indicators
الديار: السفير عيسى... ورفع منسوب الضغوط على السلطة اللبنانية

30
NOVEMBER
2025
بعض ما جاء في مانشيت الديار:

الانهماك بالتحضيرات لم يحجب المواقف السياسية، وتحديدا تلك التي اطلقها السفير الاميركي في بيروت ميشال عيسى، والتي جاءت لافتة في شكلها، اذ صدرت عبر صحيفة «هآرتس»، وفي توقيتها، عشية اجتماع «الميكانيزم»، برئاسة مورغان اورتاغوس هذه المرة، والتي ستحمل معها رسائل اسرائيلية عسكرية واضحة، وغداة الجولة التي نظمتها قيادة جنوب نهر الليطاني، في ظل التضارب حول حقيقة موقف الادارة الاميركية من الملف اللبناني، كما في مضمونها، اذ اعتبر:» إسرائيل تقدّر بنفسها احتياجاتها الأمنية وتتخذ كل الخطوات التي تراها مناسبة للدفاع عن مواطنيها»، مشيرا إلى أن «لا حاجة إلى حصول إسرائيل على إذن من الولايات المتحدة من أجل الدفاع عن مواطنيها».

 

ولفت إلى أن «تفكيك سلاح حزب الله والتنظيمات الإرهابية الأخرى خطوة أساسية لضمان السلام»، كاشفا ان ادارة بلاده «تحثّ لبنان على تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله كونه خطوة ضرورية لمستقبل البلاد».

 

مواقف السفير عيسى، وضعتها مصادر سياسية في اطار التصعيد «الكلامي» ورفع منسوب الضغوط على السلطة اللبنانية، حتى الساعة، من قبل الادارة الاميركية، متخوفة من ان يكون كلامه نسفا لمبادرة رئيس الجمهورية «الخماسية» التي اطلقها عشية عيد الاستقلال، والتي ترتكز عليها المبادرة المصرية، في صيغتها المعدلة، كاشفة ان الساعات المقبلة قد توضح الكثير من الامور والنقاط الغامضة، مع فتح الخطوط مع السفارة في عوكر، للوقوف على خلفيات الكلام.

الديار
