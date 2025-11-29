مؤسسة الكهرباء: سنرفع القدرة الانتاجية لمناسبة زيارة قداسة البابا وإجراءات استثنائية خلال الأيام الثلاثة المقبلة

A + A -

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، أنه "عند الساعة 3:30 من بعد ظهر اليوم حصل انخفاض مفاجئ حاد بالتردد (Under Frequency) على الشبكة الكهربائية، ما أدى إلى انقطاع عام للتيار الكهربائي (Blackout)، وقد تمكنت الفرق الفنية في المؤسسة من إعادة التغذية الكهربائية تدريجا بعد إعادة ربط مجموعات الإنتاج في معمل الزهراني. إلا أنه، وعند الساعة 6:00 مساءً، وخلال عملية ربط باقي المجموعات الإنتاجية، حصل ارتفاع في التردد (Over Frequency) ما أدى الى انفصال معمل الزهراني مجددًا عن الشبكة الكهربائية".

واشارت الى أن "عملية إدارة وتشغيل الشبكة ومراقبتها بالفعالية المطلوبة من دون مركز التحكم الوطني (National Control Center - NCC) الذي دُمّر بالكامل خلال انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، هي صعبة للغاية".

وتابعت: "إن مؤسسة كهرباء لبنان تعمل حاليًا على إعادة التغذية الكهربائية تدريجا، وبمناسبة زيارة قداسة الحبر الأعظم إلى لبنان ستضع غالبية مجموعات الإنتاج المتاحة لديها على الشبكة لرفع القدرة الإنتاجية لحدود /900/ ميغاواط، من أجل رفع مستوى استقرار وثبات الشبكة الكهربائية. كما وأنها ستتخذ إجراءات استثنائية خلال الأيام الثلاثة المقبلة بالتزامن مع هذه الزيارة المباركة والتي قد تنعكس على مستوى التغذية في مختلف المناطق اللبنانية وستفيد بها المواطنين الكرام عندما يلزم".