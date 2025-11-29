منير يونس لمدعي عام التمييز: لماذا لا تستدعي سلامة؟!

A + A -

كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس: تصريحات رياض سلامة عن الودائع والمصارف في مقابلته مع قناة «العربية» زادت المشهد التباساً بدل أن توضحه، ولا سيّما حين ادّعى أنّه أعاد إلى المصارف كلّ الدولارات التي اقترضها منها، بل ومنحها فوق ذلك ٣٥ مليار دولار، وحين لمح إلى أنّ ما تبقّى من ودائع في الدفاتر ليس إلا ليرات جرى «تدويرها» إلى دولارات!

وأوضح:‏ نحن هنا أمام عشرات مليارات الدولارات التي تبخّرت من أموال المودعين، وأمام مئات آلاف اللبنانيين الذين حُرموا جنى أعمارهم بدم بارد.

‏وسأل يونس: أليس من البديهي، أمام هذا المستوى من التصريحات، أن يبادر مدّعي عام التمييز، جمال حجّار، إلى استدعائه فوراً لاستجوابه، تمهيداً لاستجواب رؤساء مجالس إدارة المصارف أيضاً؟

‏وختم: أم أنّ حجّار غير معنيّ بمصير الودائع، ولا يرى في الخطاب التضليلي وتزوير الحقائق ما يستوجب الملاحقة والمساءلة؟