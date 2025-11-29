living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اليكم تدابير سير اليوم الأول من زيارة البابا الى لبنان

29
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

 

"سيقوم الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر بزيارة لبنان بين 30-11-2025 و2-12-2025 عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

 

اليوم الأوّل للزيارة تاريخ 30-11-2025

أوّلًا: سيتمّ قطع الطرقات والتقاطعات والمفارق على طول خطّ سير الزيارة، قبيل مرور الموكب البابوي على أن يتمّ فتحها بعد مروره، وذلك على المسالك الآتية:

أ- من مطار رفيق الحريري الدولي إلى القصر الجمهوري (16.35 – 17.10):

من مخرج المطار – مستشفى الرسول الأعظم – جسر عماد مغنية – جسر الصفير – الصيّاد – تقاطع الماكدونالدز – تقاطع مستشفى قلب يسوع – القصر الجمهوري.

ب- من القصر الجمهوري إلى السفارة البابوية – حريصا (17.40 – 18.20):

تقاطع مستشفى قلب يسوع – ماكدونالدز مدخل النفق – مخرج النفق الأوتوستراد – مخرج مطعم باباي- مدخل السيتي سنتر – مخرج اللوماك الحبتور – مدخل سوق الخضار – وزارة الطاقة – مفرق الدخولية باتّجاه الدورة – المسلك الشرقي بدءًا من مفرق آغا سركيسيان – محوّل نهر الموت – نفق نهر الكلب- جسر فؤاد شهاب – من جسر فؤاد شهاب باتجاه بكركي – حاريصا – السفارة البابوية.

ثانيًا: سيتمّ إزالة السيّارات المتوقّفة على المسالك المعتمدة اعتبارًا من الساعة 6.00 من تاريخ 30-11-2025، ومنع توقّف السيّارات على جانبي هذه المسالك.

ثالثًا: سيجري إفراغ كلّ من مواقف ساحة الشهداء، واللعازارية قرب الكنيسة وجريدة النهار، اعتبارًا من الساعة 23.00 من تاريخ 30-11-2025.

يرجى من المواطنين التقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وباللافتات الموضوعة على طول المسالك المعتمدة، تسهيلًا للمرور ومنعًا للازدحام".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout