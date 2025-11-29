living cost indicators
قائد الجيش زار وزارة الدفاع الهولندية وقيادة الشرطة العسكرية الملكية

29
NOVEMBER
2025
زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل مملكة هولندا بتاريخَي 27 و 28 /11 /2025، بدعوة رسمية من نظيره الهولندي رئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة الهولندية الجنرال Onno Eichelsheim.

وقد زار العماد هيكل وزارة الدفاع الهولندية، حيث أقيمت له التشريفات الرسمية، ثم اجتمع بالجنرال Eichelsheim، وتم التشديد على تعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة، ودعم الموقف اللبناني في المحافل الدولية، وضرورة تعميق التعاون بين الجيشَين اللبناني والهولندي، ومواصلة السلطات الهولندية دعم الجيش عبر برنامج متعدد المراحل، نظرًا إلى أهمية دوره في حفظ استقرار لبنان.

من ناحية أخرى، أشاد الجانب الهولندي بجهود الجيش لتطبيق المرحلة الأولى من خطته في قطاع جنوب الليطاني بدقة واحتراف.

كما شكر العماد هيكل الجنرال Eichelsheim والسلطات الهولندية على مبادرات الدعم المتنوعة التي قامت بها خلال السنوات الماضية لمصلحة الجيش واللبنانيين في مختلف المناطق.

خلال الزيارة، شارك قائد الجيش في اجتماع عسكري استراتيجي حضره، إلى جانب الجنرال Eichelsheim، ممثلون عن مؤسسات رسمية، من بينها وزارتا الدفاع والخارجية.

كذلك التقى العماد هيكل قائد العمليات الخاصة في القوات المسلحة الهولندية Maj. Gen. Jan Hut وناقش معه مجالات التعاون، وزار قيادة الشرطة العسكرية الملكية الهولندية (Royal Netherlands Marechaussee)، والتقى قائدتها Lt. Gen. Annelore Roelofs، واطّلع على مهماتها، ولا سيما حفظ أمن المطارات، ومراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

