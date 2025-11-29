المرابطون: الانكسار اليهودي في ريف دمشق يؤكد المؤكد بأن الشعب المسلح هو المعلم والقائد

A + A -

توجهت حركة الناصريين المستقلين- المرابطون، في بيان، "بأسمى آيات المباركة باستشهاد الرجال الرجال، أبطال بيت جن السورية العربية، وأهلها الأشاوس الكرام الذين يثبتون بدمائهم، أن صراعنا مع اليهود صراع وجود وليس صراع حدود، وإن المقاومة بكل أشكالها وأساليبها هي المسار والمصير للتحرير، وصون السيادة والكرامة الوطنية، وأن الالتحام المباشر في هذه المرحلة العصيبة من تفوق الاجرام الاسرائيلي، بالمعدات الأميركية، هي الاستراتيجية المتاحة لنا على أرض فلسطين وفي كل جفرافية أمتنا العربية" .

وختمت: "إن الانكسار اليهودي في ريف دمشق، يؤكد المؤكد بأن الشعب المسلح هو المعلم والقائد، وهو القادر والجبار" .