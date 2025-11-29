living cost indicators
"إقفال المؤسسات السياحية والمحال التجارية".. قرار لمحافظ بيروت

29
NOVEMBER
2025
أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قرارا حمل الرقم 41/م.ب ويتعلق بإقفال كافة المؤسسات السياحية والمحال التجارية.

وجاء في التعميم: "إن محافظ مدينة بيروت، بناءً على المرسوم رقم 6482 تاريخ 16/6/2020، بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977

وبمناسبة إحتفال الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر بالقداس الالهي على الواجهة البحرية لمدينة بيروت يُقرر ما يلي:

المادة الاولى: تقفل كافة المؤسسات السياحية والمحال التجارية التي تقع ضمن نطاق وسط بيروت (المنطقة الممتدة من نفق الرئيس سليمان فرنجية – جادة فؤاد شهاب وصولاً الى الصيفي) ابتداء من الساعة 12,00 فجر الثلاثاء 2/12/2025 ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر من التاريخ نفسه.

المادة الثانية: ينشر ويُبلَّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".

