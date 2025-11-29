living cost indicators
بالصور- باسيل زار بلدة منجز: "المسيحيّون لا يستسلمون ونحن كرعايا موارنة لا نزال صامدين وقد قدمنا شهداء على مذبح الوطن"! (بعدسة الزميل جورج فغالي)

29
NOVEMBER
2025
زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بلدة منجز، وهي المحطة الثانية في جولته في عكار والتي بدأها من سفينة الدريب، حيث زار مقام بيت جعلوك وبيت التراث حيث استمع الى عرض موجز عن تاريخ القرية. بعدها قام باسيل بجولة ميدانية على معلم أثري يتمثل بأحد القبور الميغاليتية ومن ثم زار سيدة القلعة الحدودية. واختتم زيارته الى منجز  بلقاء الاهالي في صالة كنيسة مار دانيال. 
واشار باسيل في كلمته الى اننا "ننتظر منذ مدة ان نزور هذه البلدة واول من طلب مني زيارتها هو رئيس البلدية السابق".وقال: "ورثتم آثاراً وتاريخاً عريقاً معنيون بالحفاظ عليه، والكنيسة المارونية هي كنيسة صامدة بالرغم كل الاحداث التي مرت عليها". وتابع: لستم فقط بلدة حدودية بل بلدة تراثية وليس سهلا الحفاظ عليها، زهذه البلدة قدمت العديد من الشهداء الذين سقطوا لانهم مقاومون ولا يوجد اغلى من دم الانسان فهم يستشهدون ونحن نكمل الدرب في ظروف غير جيدة وفي غياب الدولة.

وأضاف باسيل: رسالتنا في هذه الارض فيها ايمان وصمود ونحن في زمن يزورنا البابا لاوون الرابع عشر والاصعب هو ممارستهما في ظل العيش مع الاخر بفرح وتوق الى السلام الذي لا نصنعه بالاستسلام.

بدوره قال كاهن الرعية  الاب ماريو دميان انه "باسم المطران يوسف سويف نرحب بكم برعية منجز وحضوركم له ثقله خصوصا وان لهذه المنطقة حاجاتها وعكار محرومة"، مضيفا: " المسيحيين لا يستسلمون ونحن كرعايا موارنة لا نزال صامدين وقد قدمنا شهداء على مذبح الوطن ومصرون على البقاء في ارضنا، ولدينا قيمة تاريخية من آثار وغيره وشعب يحب ارضه". 
كذلك كانت كلمة لمنسق منجز في "التيار" ميشال اسحق ورئيس البلدية طوني انطونيوس.
