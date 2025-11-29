بالصور- باسيل استهل جولته في عكار بلقاء في بلدية سفينة دريب: "النكد السياسي حرم عكار ٢٠٠ ميغاوات من الكهرباء على الهواء"! (بعدسة الزميل جورج فغالي)

A + A -

استهل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جولته في عكار بلقاء في بلدية سفينة دريب شارك فيه النائبان جيمي جبور واسعد درغام ، نائبة رئيس التيار للشؤون الادارية مارتين نجم كتيلي ونائب الرئيس للشؤون الادارية غسان خوري، عضوا المجلس السياسي وليد الاشقر وحيدر عيسى، المرشح المحتمل فادي بربر، عدد من رؤساء بلديات وعدد من اهل البلدة.وقال رئيس التيار في كلمته: "سعيد ان نلتقي في هذه البلدة التي ازورها لاول مرة وقد شرفنا رئيس البلدية جوزيف عبدالله "الادمي" الذي يتمتع بكرم الخلق والبلدية ووجهوا لي الدعوة لزيارة البلدة ونلبيها اليوم". ولفت الى ان لدينا دين آخر في منجز واليوم نلبي هذا الوعد.واضاف: كلما آتي الى بلدة جديدة في اطراف لبنان اتذكر عندما كنت وزيرا للخارجية وازور البلدان، وهذه الزيارة هي لتشجيع الناس على البقاء بقراهم وانتم من سلسلة البلدات التي تعد منسية.واضاف باسيل: ما يؤمن لكم حقوقكم هي اللامركزية الادارية التي تحول البلدات والبلديات لادارات فاعلة ومنتخبة وبين يديها المال لتعمل. وشدد على ان المراكز الكبيرة في القرى تأخذ كل الحصة ولذا في اللامركزية حتى المناطق البعيدة تأخذها حصتها تلقائيا واعطى باسيل مثلا فاتورة الهاتف الخليوي والتي اشار الى ان التيار الوطني الحر قاد معركة حتى يقتطع من الفواتير الى البلديات ١٠% وأوضح: لكن الفارق ان وزير المالية هو الذي يحول لكن مع اللامركزية تتحول الاموال تلقائيا، اهم ما في عكار ان يبقى اهلها فيها والا تفرغ البلدات من الناس".واكد ان النكد السياسي منع اكمال المشاريع وحرم عكار ٢٠٠ ميغاوات من الكهرباء على الهواء بعد توقف العمل بعدد من المشاريع.بدوره رحب رئيس بلدية سفينة الدريب جوزف عبدالله بالنائب باسيل، واشار الى ان هذا اللقاء يتيح فرصة التواصل والتفاعل بين ابناء البلدة، لافتا الى ان "بلدتنا غنية بابنائها وخصوصا الشباب الذي يقدمون للدولة للكثير عبر انضمامهم اليها في الجيش".وتوجه الى باسيل قائلا :ان لبلدتتا تقدير لمسيرتكم في الدفاع عن حقوق اللبنانيين، ونرى في مواقفكم توجها واضحا لبناء الدولة ونحن اوفياء لنهجكم الذي ارساه الرئيس العماد ميشال عون. ونعتبر ان قوتنا لا تكتمل الا بتكاتفنا مع اخواننا في القرى المجاورة وثباتنا على البقاء في قرانا هو مساهمة بدعم الاقتصاد.