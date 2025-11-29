بستاني: "ما أدلى به مع رياض سلامة في المقابلة الصحافية خطير جدّاً.."!

A + A -

كتب النائب فريد البستاني عبر منصة إكس:

"‏إن ما ادلى به مع رياض سلامة في المقابلة الصحافية خطير جدّاً، ويثبت أنّ الأزمة ليست نظاميّة، ويبرز اهمية التوسّع بالتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي وفي حسابات كلّ المصارف منذ ٢٠١٥ وحتّى يومنا هذا.

يجب معرفة حقيقة ما جرى و تحميل المسؤولية وتدفيع الثمن لكلّ من ساهم في خراب الإقتصاد.

اموال المودعين لم تتبخّر انّما تمّ سلبها، ويجب ان تعود لأصحابها ونقطة على السطر."