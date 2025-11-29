living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمطارٌ غزيرة وعواصف رعدية ورياح ناشطة.. تحضّروا: المنخفض الجوّي يصل غدًا!

29
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
طقس خريفي دافء نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة نهارية تتخطى معدلاتها الموسمية حتى فجر يوم الأحد حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوّي متمركز حالياً فوق اليونان، مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي إلى طقس متقلب وممطر مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ويستمر حتى بعد ظهر يوم الاثنين المقبل حيث ينحسر تدريجياً.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم:  

- غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة، وتتكاثف الغيوم خلال الليل

- انخفاض بسيط بدرجات الحرارة  على الساحل والجبال وارتفاعها في الداخل

- ارتفاع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر 

- رياح ناشطة إعتبارًا من المساء  

- أمطار فجر الأحد تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد

الأحد:

- غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معها الرؤية

- انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة (بحدود الـ٤ درجات) حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية

- أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحيانًا خلال النهار مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات من البرد

- تحذير من تشكّل السيول عل الطرقات

- ثلوج على ارتفاع ٢٤٠٠ متر وما فوق

الإثنين:

- غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات 

- انخفاض اضافي بدرجات الحرارة

- أمطار متفرقة تنحسر تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر

- ثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق 

- رياح ناشطة احيانا يرتفع معها موج البحر. 

الثلاثاء:

- غائم جزئياً، كما يتشكل الضباب على المرتفعات 

- لا تعديل يذكر بدرجات الحرارة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout