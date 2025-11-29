أمطارٌ غزيرة وعواصف رعدية ورياح ناشطة.. تحضّروا: المنخفض الجوّي يصل غدًا!

A + A -

اليوم:- غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة، وتتكاثف الغيوم خلال الليل- انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل والجبال وارتفاعها في الداخل- ارتفاع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر- رياح ناشطة إعتبارًا من المساء- أمطار فجر الأحد تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعدالأحد:- غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معها الرؤية- انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة (بحدود الـ٤ درجات) حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية- أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحيانًا خلال النهار مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات من البرد- تحذير من تشكّل السيول عل الطرقات- ثلوج على ارتفاع ٢٤٠٠ متر وما فوقالإثنين:- غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات- انخفاض اضافي بدرجات الحرارة- أمطار متفرقة تنحسر تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر- ثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق- رياح ناشطة احيانا يرتفع معها موج البحر.الثلاثاء:- غائم جزئياً، كما يتشكل الضباب على المرتفعات- لا تعديل يذكر بدرجات الحرارة