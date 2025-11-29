أمطارٌ غزيرة وعواصف رعدية ورياح ناشطة.. تحضّروا: المنخفض الجوّي يصل غدًا!

A+
A-
الطقس المتوقع في لبنان:
اليوم:
- غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة، وتتكاثف الغيوم خلال الليل
- انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل والجبال وارتفاعها في الداخل
- ارتفاع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر
- رياح ناشطة إعتبارًا من المساء
- أمطار فجر الأحد تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد
الأحد:
- غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معها الرؤية
- انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة (بحدود الـ٤ درجات) حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية
- أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحيانًا خلال النهار مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات من البرد
- تحذير من تشكّل السيول عل الطرقات
- ثلوج على ارتفاع ٢٤٠٠ متر وما فوق
الإثنين:
- غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات
- انخفاض اضافي بدرجات الحرارة
- أمطار متفرقة تنحسر تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر
- ثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق
- رياح ناشطة احيانا يرتفع معها موج البحر.
الثلاثاء:
- غائم جزئياً، كما يتشكل الضباب على المرتفعات
- لا تعديل يذكر بدرجات الحرارة