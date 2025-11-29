أبو زيد: اختيار مدينة صيدا عاصمة متوسطية للثقافة والحوار لعام ٢٠٢٧.. فرصة مضيئة للبنان كله

A + A -

كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر منصة إكس:

"اختيار مدينة صيدا عاصمة متوسطية للثقافة والحوار لعام ٢٠٢٧ يليق بتاريخ صيدا العريق ودورها الريادي كجسر تواصل بين الجنوب وكل المناطق، ويشكّل فرصة مضيئة للبنان كله ليؤكد حضوره الثقافي والحضاري على ضفاف البحر المتوسط.

من قضاء جزين ومني كل التقدير لأهلنا في صيدا ولبلديتها وفاعلياتها على هذه الخطوة المستحقة. "