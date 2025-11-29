living cost indicators
"قد ترتفع عمليات القصف".. "الحزب" رفض المبادرة المصريّة؟

29
NOVEMBER
2025
  {{article.caption}}
  {{article.caption}}
قالت الديار: 

أفادت معلومات غير مؤكدة حتى الان  ان وزير الخارجية المصري بدرعبد العاطي اقترح اجتماعا للجنة الخماسية لوقف اطلاق النار في القاهرة بعد ضم مدنيين وخبراء لبنانيين و"اسرائيليين" للجنة، وهذا الامر قد يخفف من عمليات القصف "الاسرائيلية".
وفي المعلومات، ان حزب الله رفض المبادرة المصرية وما حمله عبد العاطي من افكار للمرحلة المقبلة، في ظل موقف الحزب الواضح برفض تسليم سلاحه، فيما تتلاقى كل المبادرات العربية والدولية حول نقطة واحدة: نزع سلاح حزب الله. ورغم رفض الحزب للمبادرة المصرية، فإنه لم يشكك مطلقا بالنوايا المصرية الراغبة بايجاد الحلول،حسب المعلومات.
لكن مصدرا سياسيا بارزا اكد، ان الحرب "الاسرائيلية" على لبنان مرتبطة بنجاح التحضيرات او فشلها لاستئناف الحوار الاميركي الإيراني المعطل حتى الان، وحتى انقشاع الصورة الكبرى، فان الستاتيكو الحالي في لبنان مستمر عبر الاعتداءات "الاسرائيلية" اليومية، وقد ترتفع عمليات القصف احيانا وتتراجع احيانا اخرى بالاستناد الى الاجواء السياسية التي سترتفع حدتها مع انتهاء زيارة البابا والمعلومات عن زيارة لاورتاغوس الى بيروت قبل الاعياد لحضور اجتماع «الميكانيزم» على ان تسبقها زيارة لـ"اسرائيل".
