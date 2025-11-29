living cost indicators
عناوين الصحف ليوم السبت 29 تشرين الثاني 2025

29
NOVEMBER
2025
اللواء

لبنان يتطلع إلى فرصة السلام الآتي مع البابا غداً
إشادة أميركية بالجيش عشية تقرير حصر السلاح.. وحزب الله لردع إسرائيل بالعمل مع الدولة


الأخبار
أوّل مواجهة على الأرض السورية: «بيت جن» تقلب حسابات العدو
قاسم: سنردّ على اغتيال طبطبائي
عن الكنيسة ودورها وموقفها عشية زيارة البابا

الديار
تسريبات تهويلية متناقضة عن الحرب المقبلة… والضحية المواطن
قاسم يرفع السقف: سنردّ على اغتيال الطبطبائي…
جردة بانجازات الجيش جنوبا
100% من مياه الجنوب السوري بيد «إسرائيل»… والقرى تحت التهديد

البناء
الجبهة السورية تستعيد حضورها مصدر قلق للاحتلال بعملية منظمة في بيت جن | قاسم: وقف النار ثمرة فشل الاحتلال البري وبحث السلاح ضمن استراتيجية الدفاع | أول واجبات الحكومة الحماية والفشل فيها يسقط كل حقوقها فلترنا كيف تردع العدو

الجمهورية
لبنان يستقبل البابا غداً: فرصة للتوحّد والتحصين والمبادرة الرئاسية قائمة... واتصالات تسابق التهويل

{{article.title}}
