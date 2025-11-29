عناوين الصحف ليوم السبت 29 تشرين الثاني 2025

A + A -

اللواء

لبنان يتطلع إلى فرصة السلام الآتي مع البابا غداً

إشادة أميركية بالجيش عشية تقرير حصر السلاح.. وحزب الله لردع إسرائيل بالعمل مع الدولة



الأخبار

أوّل مواجهة على الأرض السورية: «بيت جن» تقلب حسابات العدو

قاسم: سنردّ على اغتيال طبطبائي

عن الكنيسة ودورها وموقفها عشية زيارة البابا

الديار

تسريبات تهويلية متناقضة عن الحرب المقبلة… والضحية المواطن

قاسم يرفع السقف: سنردّ على اغتيال الطبطبائي…

جردة بانجازات الجيش جنوبا

100% من مياه الجنوب السوري بيد «إسرائيل»… والقرى تحت التهديد

البناء

الجبهة السورية تستعيد حضورها مصدر قلق للاحتلال بعملية منظمة في بيت جن | قاسم: وقف النار ثمرة فشل الاحتلال البري وبحث السلاح ضمن استراتيجية الدفاع | أول واجبات الحكومة الحماية والفشل فيها يسقط كل حقوقها فلترنا كيف تردع العدو

الجمهورية

لبنان يستقبل البابا غداً: فرصة للتوحّد والتحصين والمبادرة الرئاسية قائمة... واتصالات تسابق التهويل