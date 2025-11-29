جنوبي يرفع صور البابا فوق ركام كنيسته

A + A -

أصرّ ابن كنيسة دردغيا (قضاء صور)، جورج إيليا، وصديقه شربل، على رفع صور للبابا لاون الرابع عشر وأعلام للفاتيكان فوق ركام كنيستهما، احتفاءً بزيارة الحبر الأعظم إلى لبنان. وكانت الكنيسة قد تعرضت قبل عام لغارة إسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد ستة مسعفين وأضرار كبيرة. وقال إيليا، لـ«الأخبار»، إنه كان يتمنى زيارة الحبر الأعظم لـ«أرض الجنوب المقدسة التي مشى عليها السيد المسيح»، مضيفاً: «لأن الجنوب قدم الكثير من التضحيات، زيّنا الكنيسة بصور البابا كنوع من الاستقبال الرمزي، ولو زار الجنوب، لكان لزيارته قيمة روحية كبيرة في ظل الظروف التي نعيشها».