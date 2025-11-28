living cost indicators
هيئة قضاء زحلة في "التيار" حول خطة العمل لتأهيل طريق ضهر البيدر: سنتابع الملف لمراقبة أي تقصير أو إخلال بالوعود

28
NOVEMBER
2025
صدر عن هيئة قضاء زحلة البيان الآتي:

تابعت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر الاجتماع الذي بحث حال طريق ضهر البيدر في السرايا الحكومية أمس، برئاسة الرئيس نواف سلام، وشارك فيه نائب التيار في زحلة سليم عون وعدد من نواب ورؤساء بلديات المنطقة.

تأمل الهيئة تنفيذ خطة العمل التي وُضعت خلال الاجتماع، والتي تهدف إلى تأهيل طريق ضهر البيدر، ولا سيما لناحية إنارته وإنشاء حاجز وسطي خلال فترة وجيزة، وذلك تماشيًا مع القدرات المالية المحدودة، وعدم إمكانية تمويل الأوتوستراد العربي لهذه السنة، والعمل لاحقًا على وضع الدراسات اللازمة لإنشاء نفق يربط البقاع ببيروت.

وتؤكد الهيئة أنها ستتابع مسار تطبيق المشاريع خلال الأسابيع القادمة، والتي من شأنها تخفيف معاناة المواطنين على طريق ضهر البيدر، كما ستتابع الملف لمراقبة أي تقصير أو إخلال بالوعود.

