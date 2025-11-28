living cost indicators
بعد كلمة قاسم- اسرائيل تهدد حزب الله...وهذا ما طلبته من الدولة اللبنانية

28
NOVEMBER
2025
زعم المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر منصة “اكس”: لقد جاءت عملية استهداف قائد أركان حزب الله المدعو هيثم الطبطبائي بعد رصد محاولاته المتكررة لإعادة اعمار قوة التنظيم العسكرية، في انتهاك صارخ للاتفاق الساري منذ نحو عام.

القضاء على الطبطبائي يعتبر ضربة قوية لقدرات حزب الله في القيادة والسيطرة والإدارة العسكرية. هذه التطورات تعكس قصور عمليات الجيش اللبناني وعدم كفاية جهوده في وقت يواصل فيه حزب الله بالتلاعب عليها والعمل سرًا للحفاظ على سلاحه.

واضاف: جيش الدفاع يبقى ملتزمًا بالاتفاق بين دولة إسرائيل ولبنان ولن يسمح بأي شكل من أشكال إعادة بناء قوة حزب الله سواء عبر تطبيق بنود الاتفاق أو عبر استخدام القوة عند الضرورة.

وقال ادرعي: رسالتنا واضحة: أي محاولة من جانب حزب الله الإرهابي للمساس بأمن إسرائيل ستواجَه بقوة أشد. ندعو الدولة اللبنانية إلى مواصلة عملية نزع سلاح حزب الله بما يتوافق والالتزامات الواردة في الاتفاق”.

