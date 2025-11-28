بالصور - مصرف لبنان يصدر تعميمين جديدين للمصارف حول تسديد ودائع بالعملات الأجنبية

A + A -

أعلن مصرف لبنان، أنه “نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم 13771 تاريخ 28/11/2025 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 اجراءات استثنائية لتسديد ودائع مكونة قبل تاريخ 30/6/2023 بالعملات الاجنبية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 166”.

كذلك أعلن المصرف، أنه “نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم 13770 تاريخ 28/11/2025 المتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 اجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 158”.



وفي التفاصيل، وبحسب التعميم رقم 746 بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و 174 منه، وبناءً على أحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 2021/6/8 وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية،

وبانتظار خطة مكتملة لإعادة الاستقرار المالي وإصدار القوانين اللازمة لإعادة هيكلة الدين العام من جهة والتزامات مصرف لبنان تجاه المصارف التجارية ومن ثم تجاه المودعين من جهة أخرى.