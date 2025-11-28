بالتفاصيل - "ضابطٌ بعمر 23 سنة": هكذا نفذت عملية إغتيال الطبطبائي!

A + A -

نشر موقع "معاريف" الإسرائيلي، رواية بأدق التفاصيل قدمها الصحافي الإسرائيلي أفي أشكنازي، حول عملية الاغتيال التي استهدفت رئيس أركان حزب الله، القيادي الشهيد هيثم علي طبطبائي، في عملية وُصفت بأنها من "أدقّ العمليات الجوية" التي نفّذها سلاح الجو الإسرائيلي مؤخراً. ويسرد أشكنازي تفاصيل تُكشف للمرة الأولى، نقلًا عن ضابط شارك مباشرة في التخطيط، يُشار إليه باسم النقيب (ع)، وهو رئيس شعبة العمليات الحسابية في سلاح جو جيش العدو الإسرائيلي.



فبحسب "معاريف"، حملت العملية اسم "الجمعة السوداء – Black Friday". ففي ظهر يوم الأحد الفائت، وصل طبطبائي إلى مبنى سكني من عشرة طوابق في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، واستقرّ في شقة صغيرة بالطابق الرابع. عند الساعة 14:43، أطلق مقاتلو سلاح الجو صاروخًا دقيقًا اخترق أحد جدران الشقة واغتال طبطبائي، دون أن يلحق أضرارًا كبيرة ببقية طوابق المبنى.



ويشير التقرير إلى أنّ طبطبائي، المعروف بعمله في الظل واحتياطه الأمني العالي، "لم يدرك عمق الاختراق" الذي حققه الجيش الإسرائيلي في متابعة تحركاته. ويكشف النقيب (ع) أنّ التحضير للعملية استمرّ أشهرًا طويلة، وأنّ "الهندسة التشغيلية" كانت معقّدة للغاية، وشاركت فيها وحدات من الاستخبارات وسلاح الجو ضمن غرفة عمليات مشتركة، بهدف تنفيذ الاغتيال دون إصابة أي مدنيين.



ويوضح أشكنازي أنّ الضابط الشاب، البالغ من العمر 23 عامًا، كان في طريقه إلى القاعدة عند انطلاق العملية، ليتلقى إخطارًا بأن "عملية حياته" بدأت بانتظار موافقة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو. وبعد دقائق من إتمام الضربة، وصل إلى غرفة العمليات ليرى نتائج التخطيط الذي قاده لشهور.



ويقول النقيب (ع) لـمعاريف: "عملنا على العملية لعدة أشهر. كان علينا توفير عدد كبير من السيناريوهات لضمان استغلال أي نافذة فرصة. الهدف كان اغتيال رئيس أركان حزب الله بأقل قدر من الضرر الجانبي". ويضيف أنّ الفريق فحص خيارات عديدة للتغلّب على الاحتياطات الأمنية المعقّدة لطبطبائي، وأنّ "المبنى لم يكن غريبًا على أجهزة التخطيط".



ويعترف الضابط بأنّ فشل محاولة سابقة لاستهداف قياديين في حركة حماس في قطر شكّل درسًا مهمًا: "هناك، اختيار ذخيرة أقل فتكًا منحهم فرصة للنجاة. تعلمنا من ذلك، وركّزنا على الذخائر المناسبة لتحقيق النتيجة المطلوبة دون أضرار إضافية".



ويلفت تقرير أشكنازي إلى أنّ العملية في الضاحية جاءت بُعيد "حدث قطري فاشل"، ما دفع وحدات التخطيط إلى مراجعة دقيقة لقدرات الذخائر وتقديرات الأضرار وفق نماذج فيزيائية متقدمة.



ويكشف النقيب (ع) أنّ فريقه عمل على "بناء بنك حلول" قدّم للقيادة عدة خيارات تنفيذية، بحيث يتمكن القائد من اختيار السيناريو الأدقّ وفق المعطيات الاستخباراتية، قائلاً: "نضع دائمًا تَشكيلة واسعة من البدائل، والقائد يختار. مهمّتنا أن نضمن أنّ كل خيار جاهز للتنفيذ الكامل".



ويشير أشكنازي في معاريف إلى أنّ الضابط الشاب، رغم مظهره الهادئ، شارك في عدد من عمليات الاغتيال التي نُفذت خلال العامين الأخيرين، وأنه يعتبر دوره "امتيازًا مهنيًا" في فترة يشهد فيها سلاح الجو عمليات حساسة.



ويقول النقيب (ع) إنّ اللحظة التي عرف فيها أنّ العملية نجحت كانت مصحوبة بـ"مزيج من التوتر والراحة": "الخوف من الخطأ موجود دائمًا. لكنك تثق بالكوادر والخبرة المتراكمة. وعندما ترى أن العملية نجحت تمامًا، تشعر بالطمأنينة والفخر".



ويختم تقرير معاريف بالإشارة إلى أنّ نجاح العملية يعزّز توجه الجيش الإسرائيلي نحو تنفيذ عمليات تعتمد على "التخطيط الدقيق، الذكاء الاصطناعي، وأقل حدّ ممكن من البصمة التشغيلية"، في مواجهة قيادات حزب الله التي باتت تتحرّك في مستويات غير مسبوقة من الخفاء.