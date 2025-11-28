الرئيس عون هنأ باختيار صيدا عاصمة للثقافة والحوار على شرق المتوسط وغربه: نفتخر بهذا الإنجاز الإضافي للبنان

A + A -

هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون باختيار مدينة صيدا ومدينة قرطبا الإسبانية من قبل الاتحاد من أجل المتوسط عاصمتين للثقافة والحوار على شرق المتوسط وغربه للعام ٢٠٢٧.

وقال الرئيس عون: “تهنئة كبيرة من القلب والوجدان إلى مدينة صيدا، لاختيارها، مع مدينة قرطبا الإسبانية، من قبل الاتحاد من أجل المتوسط، عاصمتين للثقافة والحوار على شرق المتوسط وغربه للعام ٢٠٢٧”.

وأضاف: “إذ نفتخر بهذا الإنجاز الإضافي للبنان خصوصا في هذا التوقيت وفي هذه الظروف، أتوجه بأعمق التهنئة إلى صيدا وأهلها. صيدا التاريخ والمستقبل. صيدا القلعة الأبدية والشهداء الأحياء، من رياض ومعروف إلى رفيق، وكل المناضلين من أجل وحدة لبنان وحريته وحداثته وريادته”.

وتابع: “صيدا باب الجنوب وعاصمته وصلته بكل لبنان، تؤكد وتجدد رسالتها ورسالة وطنها الدائمة، أرض ثقافة وحوار وتنوع وتعدد وسلام، لضفتي المتوسط ولكل ضفاف الدنيا. مبروك لصيدا، مبروك للبنان”.