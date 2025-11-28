بالصورة والتفاصيل : شبكة واسعة تصل إلى جونيه.. " البارون " في قبضة الدولة!

كشفت صفحة " وينيه الدولة " عن الخبر التالي :"





في ضربة موجعة لواحدة من أخطر شبكات القمار غير الشرعي في لبنان، ألقت قوة من قوى الأمن الداخلي القبض على المدعو إيلي المعوّشي، الذي يُعد من أكبر الرؤوس المتحكمة في عالم القمار والمراهنات السوداء. وقد علمت صفحة وينية الدولة أن المعوّشي كان يشرف على شبكة واسعة تمتد من حرش تابت إلى طريق الجديدة فـ الضاحية الجنوبية وصولاً إلى جونية، مستخدماً أساليب مغرية لاستدراج الشبان وإيقاعهم في فخ الإدمان.