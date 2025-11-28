بالصورة والتفاصيل : شبكة واسعة تصل إلى جونيه.. " البارون " في قبضة الدولة!

A+
كشفت صفحة " وينيه الدولة " عن الخبر التالي :"
في ضربة موجعة لواحدة من أخطر شبكات القمار غير الشرعي في لبنان، ألقت قوة من قوى الأمن الداخلي القبض على المدعو إيلي المعوّشي، الذي يُعد من أكبر الرؤوس المتحكمة في عالم القمار والمراهنات السوداء. وقد علمت صفحة وينية الدولة أن المعوّشي كان يشرف على شبكة واسعة تمتد من حرش تابت إلى طريق الجديدة فـ الضاحية الجنوبية وصولاً إلى جونية، مستخدماً أساليب مغرية لاستدراج الشبان وإيقاعهم في فخ الإدمان.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها صفحة وينية الدولة إلى أن مئات الشبان وقعوا ضحية هذه الألعاب التي كانت خسارتها مضمونة، ما دفع كثيرين منهم إلى بيع ممتلكاتهم ورهن سياراتهم في محاولة يائسة لتعويض خساراتهم المتراكمة.
وقد جرى توقيف إيلي المعوّشي وإحالته إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص، وسط إشادة واسعة بهذه العملية التي قطعت أحد أهم أذرع شبكات القمار غير الشرعي في لبنان."