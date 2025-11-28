living cost indicators
قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني: إسرائيل لم تقدم إثباتاً على تهريب الحزب السلاح

28
NOVEMBER
2025
أعلن الجيش أنّه عالج ١٧٧ نفقاً منذ بدء تطبيق خطة “درع الوطن” الهادفة إلى حصرية السلاح، كما أغلق ١١ معبراً على مجر نهر الليطاني، وضبط ٥٦٦ راجمة صواريخ.

وقال قائد قطاع جنوب الليطاني خلال جولة للإعلاميين جنوب الليطاني: “نعرض تطبيق خطة الجيش بالتفاصيل أمام وسائل الإعلام للمرة لأولى، ولم يثبت أحد دخول أي سلاح إلى منطقة جنوب الليطاني وهناك تعاون كامل من الأهالي”.

وأشار إلى أنّ “وجود ١٠ آلاف عسكري في جنوب الليطاني رغم المعوقات، كما يتواجد ٢٠٠ مركز للجيش”، لافتاً إلى أنّ “٢٠ مركزاً للجيش اللبناني دُمِّرَت جراء الإعتداءات الإسرائيلية”.

وأضاف: “هناك خروقات متعددة على طول الحدود”، مشيراً إلى أنّ “الجيش نفّذ ٣٠٠٠١١ مهمّة عسكرية جنوب الليطاني”.

وقال: “المنازل التي قصفت أخيراً مدنية، لم يطلب منا الكشف عليها، وقد كشفنا عليها بعد الاعتداء لم تتضمن أي سلاح”، مضيفاً: “لا معوقات من أي أحد خلال تطبيق مهمات الجيش، والأهالي يساعدون الجيش ويرحبون بالدولة”.

واوضح ان خطة الجيش في جنوب الليطاني لا تشمل الدخول الى المنازل الا بحالة الجرم المشهود وهذا لم يحصل حتى الان.

