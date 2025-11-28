غادة شريم عطا: ما نشهده اليوم من اعادة تعويم من كان حارسا للاموال العامة وساهم بهدرها

A + A -

كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم عطا: في الاعادة افادة، يوم قررت حكومة دياب في عهد الرئيس ميشال عون اقالة رياض سلامة استنفرت معظم القوى الداخلية والخارجية لحمايته ، لم يبق احد لم يزر قصر بعبدا للحؤول دون ذلك ، واليوم يرمي التهم جزافا ويخلص بالقول "ان هناك معلومات لا يمكنني التحدث عنها بسبب مصلحة البلد ولا أخاف من الاغتيال".



‏لماذا لايستطيع التحدث عنها اذا كان لايخاف من الاغتيال ؟ اذا كان فعلا بريئا فليفضح الجميع ، فليفضح من سرق ونهب واستثمر وحول امواله استنسابيا ! ان ما نشهده اليوم من اعادة تعويم من كان حارسا للاموال العامة وساهم بهدرها هو نتيجة اخراجه من السجن قبل التوسع بالتحقيق معه ومعرفة الحقيقة كاملة التي هي من حق الشعب اللبناني كله !