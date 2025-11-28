living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمطار وثلوج في الطريق إلى لبنان في هذا اليوم!

28
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يؤثر على لبنان مرتفع جوي مع استقرار بالأحوال الجوية لغاية يوم غد السبت، يليه منخفض جوي فوق البحر الأسود يوم الأحد ويضعف يوم الاثنين ويحمل معه أمطارا تكون غزيرة أحيانا الأحد مع انخفاض بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

-الجو: مستقر قليل السحب نهارا

-الحرارة: بين ١٩ و٢٧ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١١ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥٪

- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط جبلا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: الطقس مستقر وغائم جزئيا بسحب مرتفعة ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٣ درجة بقاعاً وبين ١١ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.


MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout