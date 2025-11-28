أمطار وثلوج في الطريق إلى لبنان في هذا اليوم!

A + A -

يؤثر على لبنان مرتفع جوي مع استقرار بالأحوال الجوية لغاية يوم غد السبت، يليه منخفض جوي فوق البحر الأسود يوم الأحد ويضعف يوم الاثنين ويحمل معه أمطارا تكون غزيرة أحيانا الأحد مع انخفاض بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

-الجو: مستقر قليل السحب نهارا

-الحرارة: بين ١٩ و٢٧ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١١ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥٪

- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط جبلا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: الطقس مستقر وغائم جزئيا بسحب مرتفعة ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٣ درجة بقاعاً وبين ١١ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



