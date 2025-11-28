سوريا.. قتلى وجرحى في توغل عسكري إسرائيلي بريف دمشق

A + A -





قتل شخصان وأصيب آخرون، الجمعة، إثر قصف إسرائيلي على بلدة في ريف دمشق بسوريا بعد توغل للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام سورية بمقتل شخصين على الأقل من السكان وإصابة آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدة "بيت جن" في ريف دمشق.

وأضافت المصادر، أن المروحيات الإسرائيلية قصفت البلدة بالتزامن مع التوغل البري لقوات إسرائيلية في البلدة.

وذكرت المصادر الإعلامية، أن القوات الإسرائيلية توغلت في البلدة وقصفت بالمدفعية أطراف المدينة في وقت حلق فيه الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء المنطقة.