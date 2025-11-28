أسرار الصحف اليوم الجمعة 28 تشرين الثاني 2025

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر سياسي إن كلام رئيس الحكومة نواف سلام عن التأخير في حصر السلاح بيد الدولة لا يستطيع أن يحجب السؤال عن علاقة ذلك بضياع الحكومة في مواجهة التحديات الإسرائيلية، فهل لا زال يعتقد رئيس الحكومة أن هذا التقصير هو سبب الفشل في إلزام “إسرائيل” بتنفيذ الاتفاق ووقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب وأنه إذا تم نزع السلاح ولم يتحقق الانسحاب ووقف الاعتداءات، كما تقول التجربة السورية، حيث لا مقاومة ولا سلاح فإن رئيس الحكومة قال سابقاً إن الجواب سوف يكون تنفيذ وعد أميركي بإدانة “إسرائيل” في مجلس الأمن وليس إلزامها بالانسحاب ووقف الاعتداءات؟ وهل هذا الجواب من رئيس الحكومة يليق بشعب يقدّم التضحيات ينتظر حكومة تتحمل المسؤوليات وتمتلك خطة لتحقيق الاستقلال والاستقرار أو ترحل؟

كواليس

يقول مسؤول بارز إنه بعد الاستماع إلى جميع أصحاب المبادرات الخاصة بلبنان والتصعيد الإسرائيلي كان يسأل الموفد المعني عربياً كان أم أجنبياً إذا كنتم تعتقدون أن تلبية مطالب رؤيتكم يحمل مخاطر تدعون إلى خوض غمارها فهل تتضمّن مبادرتكم ضماناً بأن ذلك سوف يحقق الانسحاب الإسرائيلي ويضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية؟ وإن لم تكن مبادرتكم تحمل ضماناً لتحقيق ذلك فهل تتضمن إجراءات سوف تتخذها حكومتكم وحكومات أخرى ضد “إسرائيل” بهدف إلزامها بالتقيد بموجباتها أو معاقبتها لعدم فعل ذلك؟ وكان الجواب دائماً رفع الحاجبين وفرك اليدين ورفع الرأس إلى الوراء علامة العجز.

اللواء: أسرار

لغز

حدث خلاف صامت بين وزير سيادي وموظف مثالي كبير أدى إلى تجميد تدابير تتعلق بعمليات التحويل بين الأفراد والشركات.



غمز

تتَّجه تجمُّعات جنوبية جديدة إلى تشكيل لوائح انتخابية مع «الثنائي المسيحي» لمواجهة محادل الثنائي الشيعي.



همس

حسب خبير بالشؤون الإسرائيلية، فإن النفخ بإعادة ترميم قوة حزب الله يهدف فقط إلى تبرير الاعتداءات والتحضير لعدوان أوسع وأخطر!