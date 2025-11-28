عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 تشرين الثاني 2025

A + A -

النهار: موجة نارية تسابق الاستعدادات لزيارة البابا... اشتباك فرنسي – إيراني حول سلاح الحزب

الأخبار: "مبادرة غربال" عن مساعدات الحرب: فرق بين الواصل والموّزع

قائد الجيش في باريس وموقف حزب الله يعلنه اليوم

بلبلة مصرية بعد تصريحات عبد العاطي

سوريا... من لاعب إلى ساحة لعب

الجمهورية: عام على وقف نارٍ لم يتوقف

إسرائيل تكثف ضغطها بالنار



اللواء: عام على وقف النار: «هدنة البابا» بمواجهة نفاد صبر تل أبيب وواشنطن تجاه السلاح

سلام يخرج عن صمته: سلاح الحزب لم يحمِهِ ولم يحمِ اللبنانيِّين... وحزب الله يرفض المبادرة المصرية



البناء: لبنان سنة ثانية لوقف النار: تخلٍّ أميركي عن الاتفاق وتهديد إسرائيلي بالحرب | من أين جاء كاتس بمهلة نهاية العام الأميركية وهل تغطي أميركا حرباً غير موثوقة | ما هي خيارات الدولة والمقاومة بعد اختبارات السنة الأولى؟ وهل هناك خطة موحدة؟



المدن: رعد لـ"المدن": ورقة باراك استسلام وطرح المصري"فكرة بصوت عال"



الديار: «اسرائيل» ترفض الهدنة المؤقتة خلال زيارة البابا

جهود مصرية لإحداث اختراق في موقف واشنطن

الاتصالات الايرانية ــ الفرنسية لا نتائج ايجابية

l'orient le jour: Formation d'un comité ministériel pour gérer la pollution des silos du port

عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: عون: العلاقات متينة بين الجيش و«اليونيفيل» والتنسيق دائم بين الجانبين وسيتواصل

لبنان يرحب بمساعدة الأمم المتحدة لاستقرار الجنوب ووقف الاعتداءات



الشرق الأوسط السعودية: «رفح الخضراء» و«غزة جديدة»... ماذا ينتظر القطاع الفلسطيني؟

«ضغوط أميركية» تدفع إسرائيل للتمهيد لإزالة الركام... «حماس» تعتبرها خدعة والسلطة متمسكة بالخطة العربية