عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 تشرين الثاني 2025

28
NOVEMBER
2025
النهار: موجة نارية تسابق الاستعدادات لزيارة البابا... اشتباك فرنسي – إيراني حول سلاح الحزب

 

 

 

 

الأخبار: "مبادرة غربال" عن مساعدات الحرب: فرق بين الواصل والموّزع
قائد الجيش في باريس وموقف حزب الله يعلنه اليوم
بلبلة مصرية بعد تصريحات عبد العاطي
سوريا... من لاعب إلى ساحة لعب

 

 

 

 

الجمهورية: عام على وقف نارٍ لم يتوقف
إسرائيل تكثف ضغطها بالنار

 

 

 


اللواء: عام على وقف النار: «هدنة البابا» بمواجهة نفاد صبر تل أبيب وواشنطن تجاه السلاح
سلام يخرج عن صمته: سلاح الحزب لم يحمِهِ ولم يحمِ اللبنانيِّين... وحزب الله يرفض المبادرة المصرية

 

 

 


البناء: لبنان سنة ثانية لوقف النار: تخلٍّ أميركي عن الاتفاق وتهديد إسرائيلي بالحرب | من أين جاء كاتس بمهلة نهاية العام الأميركية وهل تغطي أميركا حرباً غير موثوقة | ما هي خيارات الدولة والمقاومة بعد اختبارات السنة الأولى؟ وهل هناك خطة موحدة؟

 

 

 


المدن: رعد لـ"المدن": ورقة باراك استسلام وطرح المصري"فكرة بصوت عال"

 

 

 


الديار: «اسرائيل» ترفض الهدنة المؤقتة خلال زيارة البابا
جهود مصرية لإحداث اختراق في موقف واشنطن
الاتصالات الايرانية ــ الفرنسية لا نتائج ايجابية

 

 

 

l'orient le jour: Formation d'un comité ministériel pour gérer la pollution des silos du port

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: عون: العلاقات متينة بين الجيش و«اليونيفيل» والتنسيق دائم بين الجانبين وسيتواصل
لبنان يرحب بمساعدة الأمم المتحدة لاستقرار الجنوب ووقف الاعتداءات

 

 


الشرق الأوسط السعودية: «رفح الخضراء» و«غزة جديدة»... ماذا ينتظر القطاع الفلسطيني؟
«ضغوط أميركية» تدفع إسرائيل للتمهيد لإزالة الركام... «حماس» تعتبرها خدعة والسلطة متمسكة بالخطة العربية

