فوز منتخب لبنان على نظيره القطري ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة

استهل لبنان مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة التي تستضيفها قطر سنة 2027، بالفوز على مضيفته قطر في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في قاعة لوسيل بفارق نقطة واحدة 75 - 74 >(الاشواط 21 - 9، 33 - 26، 50 - 41، 75 - 74).

وشهد الشوط الرابع الاخير تقدما قطريا للمرة الأولى، ثم بفارق نقطة واحدة 74 - 73 قبل النهاية ب 29:4 ثانية. ومنح يوسف خياط التقدم للبنان بفارق نقطة 75 - 74 قبل 13:5 ثانية.

ويلتقي المنتخبان ايابا في مجمع نهاد نوفل للسينما والمسرح والرياضة في زوق مكايل، التاسعة مساء الأحد 30 تشرين الثاني ضمن المرحلة الثانية من "النافذة الأولى".