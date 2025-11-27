living cost indicators
شو الوضع؟ الوضع اللبناني في مهبّ الخطر بعد الزيارة المصرية الثانية... "حكومة العجز" لا تزال تتلهى بالتعيينات!

27
NOVEMBER
2025
المراعاة وتمويه الحقيقة بما تمنحُه اللغة العربية من مخزون، لا ينفعان في واقع الحال اللبناني، ولا في الكذب على الناس. فعلى عكسِ الهدوء الذي ميّز زيارة مدير المخابرات المصرية حسن رشاد، أتت تحذيرات وزير الخارجية بدر عبد العاطي، لترسم واقعاً مختلفاً، لا بل شديد الخطورة.
ذلك أنَّ مضمون كلام عبد العاطي للمسؤولين اللبنانيين، أوحى بأن المهلة للإجابات قصيرة جداً، وبأن عدم توفيرها، سيفتحُ باب الحرب على مصراعيها. كلام عبد العاطي ترافق وكالعادة، مع سلسلة غاراتٍ عنيفة متكررة في الجنوب وتحديداً المنطقة الفاصلة بين عربصاليم وجرجوع و اطراف اللويزة،  وايضا الجرمق و الجبور و الزغارين بين سجد والريحان والمحمودية، وقد وصِفت بالأقسى بعد استهداف هيثم الطبطبائي.
في هذا الوقت تواصلت التهديدات الإسرائيلية، فأعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه "لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام".

بالتوازي، كان الكلام المصري مدار بحث بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة. إلى ذلك أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للأمين العام المساعد في الأمم المتحدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ خالد خياري انه اطلق مبادرات عدة بهدف التفاوض لايجاد حلول مستدامة للوضع الراهن، لكن لم يتلق أي ردة فعل عملية على رغم التجاوب الدولي مع هذه المبادرات.

على خطٍ آخر، انعقد مجلس الوزراء وأقرَّ كالعادة سلسلة من التعيينات، وهذا أبرز ما تبرع به حكومة العجز، والتي شملت هذه المرة الهيئة العامة للمتاحف.
هذا وكان رئيس الحكومة نواف سلام لفت أمام وفد نادي الصحافة إلى أن" الحزب يقول إن سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، ولكنه اعتدى والسلاح لم يردعه. كما أن هذا السلاح لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة".

