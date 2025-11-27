خاص - خلط أوراق في عكار!

A + A -

تشهد دائرة عكار عملية خلط أوراق وفك وتركيب تحالفات ودخول قوى أخرى الى المعركة. ففي حين تشير أوساط حزبية الى أن ترشيح النائب الحالي جيمي جبور شبه محسوم عن التيار الوطني الحر، يستعد النائب وليد البعريني للترشح بالتحالف مع مرشحين آخرين ولم تُحدّد أسماؤهم بعد بانتظار المشاورات مع النائب محمد سليمان والنائب سجيع عطيه، بينما يعتزم تيار المستقبل ترشيح شخص مقرب منه من آل حدارة مدعوم من أحد الحريري شخصياً، على أن حزب القوات اللبنانية التي لا تستطيع تأمين حاصلٍ انتخابي في هذه الدائرة بلا شبكة تحالفات، لم تحسم ترشيح ماروني أو أرثوذكسي.