كواليس - صدمة إنتخابية قواتية!

تشير أوساط نيابية وسياسية معنية بالملف الإنتخابي، إلى أن الرقم النهائي للبنانيين المغتربين الذين سجلوا أسماءهم للإقتراع في بلاد الإنتشار والاغتراب والذي لم يتجاوز الـ 155 ألفاً، خيّب ظن فريق حزب القوات اللبنانية، لا سيما بعد الحملات الإعلامية الضخمة والدعوات على وسائل التواصل، والنداءات المتكررة لوزير الخارجية جو رجي مباشرة على الهواء خلال مقابلة تلفزيونية قبل إغلاق باب التسجيل بدقائق، وقبله دعوة رئيس القوات سمير جعجع بضرورة بلوغ رقم الـ 300 ألف وأكثر!. أما الصدمة الأكبر لدى هذا الفريق فكانت أن من بين المسجلين هناك 41 ألف شخص من الطائفة الشيعية.