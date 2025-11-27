living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد استهداف الطبطبائي.. هذا ما يقلق إسرائيل!

27
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

يؤكد مصدر عسكري رفيع المستوى لـ«الديار» ان سياسة «اسرائيل» الحالية واضحة المعالم فهي ترتكز على المبادرة الاستباقية في حربها ضد اعدائها وابرز عدو لها هو حزب الله وعليه تسعى لتنفيذ الاغتيالات ضد قادة الحزب واستهداف مراكز اسلحة للتنظيم وفقا للمزاعم الاسرائيلية بهدف منع حزب الله من اكتساب قوته مجددا ومن الحصول على فرصة اعادة ترميم قدراته وبنيته العسكرية. ومن خلال عملية الاغتيال التي نفذتها «اسرائيل» مستهدفة القائد هيثم علي الطبطبائي في حزب الله، تريد «تل ابيب» ان توحي بأنها على دراية بأن حزب الله وبعد حرب الـ 66 يوما عام 2024 يعمل على تغيير بنيته الداخلية وتكتيكه العسكري وانطلاقا من ذلك جاء الاغتيال بهدف اظهار الدولة العبرية نفسها انها لا تزال «تعلم بتحركات حزب الله وخططه» وان اي خروج للحزب عن القواعد المحددة سيدفع بالجيش «الاسرائيلي» الى تصويب ضربات موجعة على مستوى قياداته. ولكن في الوقت ذاته، بانت «اسرائيل» انها تعيش هستيريا عسكرية خاصة ان القيادي الطبطائي ليس من القادة الجدد في التركيبة العسكرية لحزب الله وقد حاولت مرتين اغتياله ولكنها لم تفلح.

وهنا،يقول مصدر عربي مطلع ان هذا اغتيال الطبطبائي يندرج في خانة «جنون نتنياهو» وهيستريا الائتلاف الحاكم في «اسرائيل» مشيرا الى ان الاغتيال شكل ضربة لحزب الله ولكن ليس الضربة الموجعة او القاتلة كما تروج الحكومة «الاسرائيلية». والحال ان ما يقلق «اسرائيل» هو حالة انتقال حزب الله من الحالة العسكرية المكشوفة الى حالة سرية كما كان في اوائل صعوده في الثمانينات، ولذلك يتحرك العدو «الاسرائيلي» من خلال الاغتيالات كلما شعر بخطر حزب الله وان كان الاغتيال خطوات غوغائية لا تهز بنية المقاومة من الداخل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout