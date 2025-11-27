عناوين الصحف ليوم الخميس 27 تشرين الثاني 2025

A + A -

النهار: لبنان يتقلّب على صفيحين عشية زيارة البابا... المبادرة المصرية تجدّد التحذير من حرب



الأخبار: فجاجة مصرية مفاجئة... إلتزام نزع السلاح يمنع الحرب

الحرب اللانهائية... في الضفة أيضًا

الجمهورية: إتصالات التبريد تسابق التصعيد

قبرص ولبنان يرسّمان الحدود لاستثمارها

الديار: السباق الخطير بين التصعيد العسكري والمبادرات الديبلوماسية

تخوف فرنسي ــ سعودي ــ مصري من كارثة الحرب على «وجود» الدولة اللبنانية

ترسيم الحدود مع قبرص: «مكسب استراتيجي للبنان»؟



البناء: سقوط ضحايا في إطلاق نار في واشنطن يفتح النقاش حول نشر الحرس الوطني | كاتس يهدّد بحرب ما لم ينزع السلاح نهاية العام ويعلن إعادة النظر بترسيم البحر | لبنان الرسمي استنفد أدوات الرهان على إنقاذ اتفاق وقف النار للانتقال للسلاح

اللواء: محاولة مصرية لنزع الذرائع.. وتجاذب أميركي - إيراني يعرقل مساعي التبريد

توقيع الإتفاقية البحرية مع قبرص.. وسلام يردُّ على كاتس والوزير الإسرائيلي لإعادة النظر بالاتفاق البحري

المدن: إسرائيل تبتزُّ لبنان بفائض القوة: نسفُ الترسيم وجنونُ الحرب!

l'orient le jour: Liban-Sud : Liban-Sud : un an après le cessez-le-feu, reconstruction impossible, retour interdit



عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: جرعة دعم مصرية نقلها عبدالعاطي لـ«تجنيب لبنان أي مخاطر»

تفاهم بين لبنان وقبرص تُوّج بترسيم الحدود البحرية

الشرق الأوسط السعودية: «حماس»: ملاحقة إسرائيل للمحاصرين في أنفاق رفح خرق لاتفاق غزة