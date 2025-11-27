الأنباء الكويتية: استكمال التحضيرات لزيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى لبنان

A + A -

الأنباء الكويتية: على صعيد استكمال التحضيرات لزيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى لبنان والتي تبدأ الأحد المقبل، علمت «الأنباء» أن وفدا فاتيكانيا وصل لبنان الثلاثاء للتأكد من حسن سير كل محطات الزيارة وتفاصيلها قبل أن ينتقل الوفد من لبنان إلى تركيا التي يصلها البابا اليوم.

«الأنباء» سألت رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام والمنسق الإعلامي الكنسي للزيارة المونسينيور عبدو أبو كسم عن قرع طبول الحرب وما يتردد عن تأجيل سيناريو الحرب على لبنان إلى ما بعد انتهاء زيارة البابا، فقال إنه «ليس من المنطقي أن تنتهي زيارة البابا لتبدأ بعدها الحرب».

وأضاف: «البابا بحجمه وتأثيره في العالم، وهو الذي يمثل ملياري مسيحي، يأتي إلى لبنان حاملا مشروع سلام ورجاء يفترض العمل على استكماله بعد انتهاء الزيارة. البابا هو على مستوى عالمي ومستوى الكنيسة الجامعة، ومن غير المعقول أن تعقب الحرب زيارة سلام بهذا المستوى».