خاص - ضغوط أميركية ثقيلة على لبنان: تغيير العقيدة العسكرية ولا مواعيد جديدة لهيكل؟!

A + A -

تزور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس لبنان الشهر المقبل للمشاركة في اجتماعات “الميكانيزم”، وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع التقرير الثالث الذي سيقدّمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل في جلسة مجلس الوزراء الشهر المقبل، ولا سيما أنه يقدّم شهرياً تقريراً حول ما قام به الجيش من إجراءات وعمليات في جنوب لبنان، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه انتشاره في بعض المناطق نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي.وفي هذا السياق، تفيد المعلومات بأنه لا مواعيد جديدة لهيكل في واشنطن بعدما أُلغيت زيارته التي كانت مقررة هذا الشهر. ولا تزال المواقف الأميركية على حالها من لبنان، وتحديداً حيال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقائد الجيش، إذ يعتبر بعض المسؤولين الأميركيين أن بعبدا واليرزة "تسايران" إلى حدّ كبير حارة حريك، مع وجود تنسيق ضمني بينهما. كما تشير المعطيات إلى ضغوط أميركية على لبنان للبدء بعملية تحضير لمسار جديد مع إسرائيل قائم على التهدئة، إضافة إلى تغيير في عقيدة الجيش لجهة الابتعاد عن استخدام توصيف "العدو" عند الإشارة إلى إسرائيل.وبناءً على ذلك، من المرجّح أن تحمل زيارة السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بعبدا، المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل، مواقف أميركية متشددة قد تشكّل مزيداً من الضغوط على لبنان.