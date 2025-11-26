خاص - ضغوط أميركية ثقيلة على لبنان: تغيير العقيدة العسكرية ولا مواعيد جديدة لهيكل؟!

A+
وفي هذا السياق، تفيد المعلومات بأنه لا مواعيد جديدة لهيكل في واشنطن بعدما أُلغيت زيارته التي كانت مقررة هذا الشهر. ولا تزال المواقف الأميركية على حالها من لبنان، وتحديداً حيال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقائد الجيش، إذ يعتبر بعض المسؤولين الأميركيين أن بعبدا واليرزة "تسايران" إلى حدّ كبير حارة حريك، مع وجود تنسيق ضمني بينهما. كما تشير المعطيات إلى ضغوط أميركية على لبنان للبدء بعملية تحضير لمسار جديد مع إسرائيل قائم على التهدئة، إضافة إلى تغيير في عقيدة الجيش لجهة الابتعاد عن استخدام توصيف "العدو" عند الإشارة إلى إسرائيل.
وبناءً على ذلك، من المرجّح أن تحمل زيارة السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بعبدا، المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل، مواقف أميركية متشددة قد تشكّل مزيداً من الضغوط على لبنان.