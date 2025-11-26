living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة- رسالة بخط اليد لـ قاسم.. هذا ما جاء فيها!

26
NOVEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجه الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، رسالة بخط اليد، إلى "التعبويين المجاهدين"، ‏في يوم التعبئة السنوي، جاء فيها :

"طريقكم الإسلام، وعلو مقامكم بالتقوى، ونجاحكم بأن تكونوا الصادقين بإيمانكم، وحبل نجاتكم بالولاية، ‏وانتظاركم الفرج يكون على خط الإمام الخميني (قدس سره)، وقيادة الولي الإمام الخامنئي (دام ظله)، ونهج ‏سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه)، في مسار المقاومة.

بسلوككم وأدائكم تصنعون حياتكم في اتجاهين متلازمين بفعالية وإتقان: ‏

‏1- تصنعون حياتكم المادية بالعلم والعمل المعيشي والزواج والتربية في إطار الحياة الطيبة. ‏

‏2- وتصنعون حياتكم المعنوية بالعبادة والجهاد وملازمة الجماعة وخدمة الناس. ‏

يا أبناء التعبئة المجاهدين..‏

هذه الطريق مفتوحة على الزيادة: "والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم"، ونتيجتها إحدى الحسنين في ‏كل مواقع حضوركم، فكل حياة التعبوي مقاومة، وأينما تحرك وسعى فهو مقاومة. كل ساحات جهادكم ‏مقاومة في المدرسة والجامعة والمهنة والإدارة والحقل والميدان. ‏

مهما اشتدت الأزمات ستنفرج، وستنتهي جولة باطل العدوان الإسرائيلي - الأميركي، قال رسول الله (صلى ‏الله عليه وآله وسلم): "إن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا".‏

واعلموا أن النصر نصران: نصر في القلب، ونصر على الأعداء، فمن انصر في قلبه وإيمانه، انتصر حتما ‏على عدوه ولو بعد حين. ‏

ثابروا لتنالوا شرف العزة، "ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين". إن حزب الله ومقاومته الإسلامية وتعبئته حملة ‏راية الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) نحو العدل وربح الدارين. ‏

قال أمير المؤمنين علي (عليه السلام): "تزل الجبال ولا تزل، عض على ناجذك، أعر الله جمجمتك، تد في ‏الأرض قدمك، ارم ببصرك أقصى القوم، وغض بصرك، واعلم أن النصر من عند الله سبحانه".‏

هنيئا لكم يومكم أيها التعبويون وكل أيامكم تعبئة. والسلام".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout