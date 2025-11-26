living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو والصور- استغلّوا الطّقس الماطر.. وسرقوا 6 كيلو من الذّهب! إليكم ما حصل

26
NOVEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي

بتاريخ 14-11-2025، تقدّم المواطن (م. ز. مواليد 1985، لبناني) بشكوى حول تعرّض متجره المعدّ لبيع المجوهرات في مدينة صور لعملية سرقة قُدّرت قيمتها بحوالي مليون دولار أميركي، حيث أقدم مجهولون على سرقة نحو /6/ كلغ من الذهب.

على الفور، كلّفت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لإجراء الكشف على موقع السرقة والعمل على تحديد هوية الفاعلين.

من خلال الكشف الذي أجرته شعبة المعلومات، تبيّن أن أفراد العصابة أحدثوا فجوة في الجدار الخلفي للمحل من جهة منزل مهجور، وتمكّنوا عبرها من الوصول إلى متخت المتجر، مستغلّين الطقس الماطر وأصوات الرعد لإخفاء الصوت خلال تنفيذ العملية، التي استغرقت نحو خمس ساعات قبل مغادرتهم فجراً مع بدء الحركة الطبيعية في الشوارع.

بنتيجة المتابعة الدقيقة، توصّلت الشعبة إلى تحديد الآليات المستخدمة في العملية، وهي: سيارة من نوع رابيد لون أبيض ودراجة آلية. كما تمكّنت من التعرّف إلى هويّة جميع أفراد العصابة، وهم كلّ من الفلسطينيين

 أ. ص. (مواليد 1995)

 ي. ص. (مواليد 1993– شقيق الأول)

 ع. ص. (مواليد 1995)

 ب. ص. (مواليد 2005)

بتاريخ 25-11-2025، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف الأول والثاني في محلة صيدا، فيما أوقف الثالث والرابع بالتزامن في محلة صور.

كما قامت قوة من الشعبة بتفتيش منازلهم داخل مخيم برج الشمالي، حيث ضُبطت كمية تقدَّر بـ ٥٣٠٠ غرام من المجوهرات المسروقة.

باستماعهم، اعترفوا جميعاً بتنفيذ عملية السرقة عبر إحداث فجوة في الجدار الخلفي للمحل مستخدمين سلّماً ومطرقة، مستفيدين من الطقس الماطر. كما اعترف الأول والثاني بأنهما خططا للعملية بعدما دخلا سابقاً إلى المحل لتنفيذ أعمال صيانة.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، فيما التحقيق لا يزال مستمراً بإشراف القضاء المختص.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout