توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص في القصر الجمهوري

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعد لقائه رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس في قصر بعبدا، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مرحّبًا به في زيارته الثانية إلى لبنان.

وأوضح الرئيس عون أن الزيارة الأولى للرئيس القبرصي جاءت في يومه الأول عقب انتخابه رئيسًا، معتبرًا ذلك “توقيتًا بالغ الدلالة لي شخصيًا وللبنان رسميًا”، بما يعكس صدق العلاقة بين الجانبين.

وأشار إلى أنّ اللقاء يحمل اليوم “معنى إضافيًا لافتًا”، إذ يأتي للاحتفال بإنجاز ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص، وهو ما سيسمح للبلدين ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.

وتوجّه الرئيس عون بالشكر إلى نظيره القبرصي على الجهود التي بذلها في هذا المسار، كما شكر جميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز من مسؤولين حكوميين وإداريين وعسكريين وخبراء في البلدين، مؤكدًا أنّ الالتزام بأصول القانون الدولي “يحصّن الصداقات بين الدول”، وأن جغرافيا المتوسط تجمع البلدين كما يجمعهما التاريخ والمستقبل.

وأضاف: "نحن نوجّه دعوة واضحة صريحة لاستكمال هذا التفاهم البحري مع كل من يريد التعاون معنا والخير لشعوبنا. وهو ما نؤمن أنه السبيل الوحيد للتخلي عن لغة العنف والحرب والدمار وسياسات الهيمنة والأطماع، التي كلّفت منطقتنا وناسها أثمانًا هائلة."

وختم موجّهًا كلامه إلى الرئيس القبرصي: "كل التهاني على اتفاق اليوم، وكل التمنيات بأن يكون فاتحة اتفاقيات تعاون في كل المجالات، بما يجدد علاقات تاريخية بين بلدينا عمرها مئات الأعوام. وكل التمنيات بعشرات من أعوام الخير والصحة والسلام لك ولشعبك ولبلادك. عاشت قبرص، عاش لبنان."

أما بدوره أكد الرئيس القبرصي أن روابط وثيقة تجمعنا بلبنان ومن خلال توقيع إتّفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة بين بلدينا نبعث برسالة سياسيّة قويّة.

وأضاف: من خلال الإتفاقية نبعث برسالة سياسية قوية وهي أن قبرص ولبنان يواصلان الإستثمار في تعزيز الثقة والإحترام والتعاون الإقليمي والإستقرار بما في مصلحة مواطنينا والمنطقة.

وأشار الى أن قبرص ولبنان تطلبان المشورة من البنك الدولي بشأن جدوى الربط الكهربائي.

وقال: الاتفاقية تعزز آفاق التعاون في مجال الطاقة في الشرق الأوسط وتسمح بأن تكون منطقتنا ممراً بديلاً للطاقة إلى أوروبا.