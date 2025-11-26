living cost indicators
"فيديوهات تتطاول على شخص السيد المسيح".. وأبو كسم: لاتخاذ إجراءات عقابية!

26
NOVEMBER
2025
إستنكر مدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيورعبدو أبو كسم "ما ورد في أحد الفيديوهات من تطاول على شخص السيد المسيح، وما صدر عن المدعو ماريو مبارك في مشهد تمثيلي من كلام يسيء بشكل مباشر إلى أقدس حدث مسيحي وهو دفن المسيح وقيامته اللذين يشكلان جوهر الايمان المسيحي ومعناه الروحي".

وناشد المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار "اتخاذ الاجراءات العقابية اللازمة بحق هذا الشخص"، وأكد "أن حرية التعبير على أهميتها، لا يمكن أن تُستخدم للاستهزاء بالمقدسات الدينية أو التهكم على أقوال المسيح وتلامذته بما يجرح مشاعر المؤمنين في لبنان والعالم ويقوّض أسس الاحترام"، معلناً رفضه "هذا النوع من الاساءة غير المبررة على الاطلاق لا فنياً ولا كوميدياً"، ومؤكداً "ضرورة احترام القيم الانسانية والدينية ومراعاة حساسية المجتمعات ومعتقداتها".

ورأى أبو كسم "أن توقيت تسريب هذا الفيديو المسيء قبل أيام من زيارة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان هو توقيت خبيث"، ودعا الجهات القضائية المعنية إلى" إتخاذ الخطوات الكفيلة بعدم تكرار هذه التجاوزات والتأكيد أن الفن ينبغي أن يكون مساحة للبناء والتثقيف لا للاهانة والتشويه".

