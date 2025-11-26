A + A -

اكدت مصادر وزارة الاشغال، لصحيفة “الديار” ان كمية الامطار الكبيرة التي تساقطت في غضون 20 دقيقة، تسببت بتجمع المياه على الطرقات العامة، نتيجة البنية التحتية المترهلة، وقلة مسؤولية المواطنين من خلال الرمي العشوائي للنفايات على الطرقات، ما خلق «ارباكا» تسبب بازمة، نجحت الوزارة في معالجتها بسرعة، مشيرة الى انه عندما تتخطّى غزارة الأمطار التوقعات فمن الطبيعي أن تتجمع المياه وهذا امر طبيعي يحصل في كل البلدان، كاشفة ان الوزارة وضعت خطط طوارئ، بالتعاون مع وزارات اخرى، للتعامل مع أي «وضع مناخي غير استثنائي» خلال زيارة البابا، الاسبوع المقبل، خاتمة بان المهم ليس تشكل السيول بحد ذاته بل الوقت اللازم لحل المشكلة.