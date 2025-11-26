الإنذار الأخير: نزع سلاح الحزب وإلا!

A + A -

رأى مصدر نيابي بيروتي لـ«الأنباء» الكويتية أنّ «التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على الضاحية هو رسالة موجعة تجاوزت الخطوط الحمر في توقيتها، ما يعيد فرض قواعد جديدة مع مرور سنة على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل».



وتابع: «تنص مبادرات الموفدين العرب والدوليين، أولا على سحب السلاح وترتيب جدول زمني قبيل نهاية السنة الحالية، ومن ثم معالجة الوضع المالي والاقتصادي وإعادة الإعمار. يريدون أفعالا لا كلاما، فسحب السلاح أولا ضمن مهلة محددة، ومن ثم التفاوض للتوصل إلى توافق على حل نهائي بين لبنان وإسرائيل».

وختم: «هناك مؤشرات ترتقي إلى المعلومات على إنهاء حالة السلاح غير المنضبط على الساحة اللبنانية، والا فإن الخيار الآخر قد يكون الأسوأ سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ما يستدعي من لبنان معالجة الوضع بكثير من الحزم والإسراع. وهناك مدة محددة لذلك ولا مجال للتباطؤ، ولا يملك لبنان فرصة المراهنة على الوقت أو التغيير في الأهداف والسياسات الإقليمية والدولية».